Биологи объяснили появление богомолов в Москве

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Появление богомолов в Москве является единичным случаем, это может быть связано с изменением климата. Об этом заявил доктор биологических наук Сергей Ижевский.

— Богомолы — южные насекомые, хотя, бывает, доходят до Московской области, даже до Ярославской области. Но это единичные случаи, — рассказал специалист.

По информации СМИ, насекомых заметили в Балашихе, Одинцове, Реутове, Бибиреве и Печатниках. Некоторые виды южных растений вместе с потеплением продвигаются к северу, добавил Ижевский.

Например, насекомое медведка из привычных для себя Краснодарского края и Ростовской области в большом количестве перебралось в Ярославскую область. Вероятно, что богомолов можно будет наблюдать в Москве один-два раза в месяц, заключил Ижевский.

В свою очередь научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев отметил, что насекомые могли сбежать из чьей-то квартиры.

— Я почти убежден, что это у кого-то просто улетели богомолы и размножились. Одно поколение они в Москве могли дать, даже не вызывает сомнений, — предположил специалист.

Также они могли попасть в город с сельскохозяйственных культур. Скорее всего, по словам ученого, богомолы погибнут зимой в Москве, так как они теплолюбивые животные. Карцев выразил уверенность, что их не будет в столице уже весной.

По мнению специалистов, эти насекомые не представляют особой опасности для человека. При этом, если взять богомола-самку руками, то она может сильно прихватить за палец — чуть ли не прокусить его до крови, предупредил Карцев.

Если богомол залетит в квартиру, то его нужно взять за спинку и выпустить обратно. Также насекомое можно оставить дома в качестве питомца, приводит слова эксперта «Москва 24».

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