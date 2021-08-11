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Суд арестовал бывшего премьера Северной Осетии и министра туризма по делу о растрате

Анастасия Колоскова

Происшествия
Суд арестовал бывшего премьера Северной Осетии и министра туризма по делу о растрате
Фото: пресс-служба Басманного районного суда города Москвы

Бывший глава правительства Республики Северная Осетия — Алания Сергей Такоев, гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева и министр туризма Алан Диамбеков арестованы по делу о растрате в среду, 11 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда города Москвы.

— 11 августа 2021 года Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Габараевой А.А., Диамбекова А.С. и Такоева С.К., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата), — говорится в сообщении.

Обвиняемые буду находиться под стражей до 10 октября 2021 года. Сторона защиты просила более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест, запрет определенных действий или залога, однако ей было отказано.

О задержании Такоева, Габараевой и Диамбеков по делу о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия — Алания в особо крупном размере стало известно 10 августа.

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