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Экс-глава правительства Северной Осетии и министр туризма задержаны по делу о растрате

Василий Плиткин

Общество
Экс-глава правительства Северной Осетии и министр туризма задержаны по делу о растрате
Фото: СК РФ

Бывший глава правительства Республики Северная Осетия — Алания Сергей Такоев, гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева и министр туризма Алан Диамбеков задержаны по делу о растрате во вторник, 10 августа, сообщает ТАСС.

— В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия — Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В настоящий момент, по словам Петренко, по местам жительства Габараевой, Такоева и Диамбекова проводятся обыски. Подробности дела в СК пока не приводят.

5 августа Мещанский суд Москвы признал виновным в растрате на сумму 2,5 миллиарда рублей основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американца Майкла Калви. Он получил 5,6 года условного срока. Обеспечительный арест, наложенный на недвижимость Калви и его счета в банке «Восточный», был снят.

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