Инвестор Майкл Калви получил условный срок по делу Baring Vostok

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, американец Майкл Калви получил 5,6 года условного срока. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мещанского суда в пятницу, 6 августа.

— Назначить Калви наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии условно, — огласила приговор судья Анна Сокова.

5 августа сообщалось, что Мещанский суд признал виновным Калви, а также других фигурантов дела о растрате на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Прокуратура требовала приговорить Калви к шести годам лишения свободы условно. Другой фигурант — француз Филипп Дельпаль — получил четыре с половиной года условно. В счет наказания зачли время, проведенное им в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий.

Калви обвинялся в растрате 2,5 миллиарда рублей, его дело рассматривалось в суде с декабря 2020 года. По версии следствия, он совместно с партнерами убедил акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, в рамках которого банк получил 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group вместо возврата долга.

СК считает, что их реальная стоимость составляла 600 тысяч рублей, в то время как они были оценены в три миллиарда рублей. Сторона защиты, на основе данных независимой экспертизы, настаивает, что рыночная стоимость пакета составляла 3,8 миллиарда рублей.