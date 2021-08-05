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Суд вынес обвинительный приговор по делу Калви и его партнеров

Илья Ашуров

Происшествия
Суд вынес обвинительный приговор по делу Калви и его партнеров
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мещанский суд Москвы признал виновным инвестора Майкла Калви, а также других фигурантов дела о растрате на сумму 2,5 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура требовала приговорить Калви к шести годам лишения свободы условно. Для других фигурантов гособвинитель запросил сроки от четырех до пяти с половиной лет заключения условно.

Майкл Калви обвиняется в растрате 2,5 миллиардов рублей, его дело рассматривается в суде с декабря 2020 года. По версии следствия, он совместно с партнерами убедил акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, в рамках которого банк получил 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group вместо возврата долга.

СК считает, что их реальная стоимость составляла 600 тысяч рублей, в то время как они были оценены в три миллиарда рублей. Сторона защиты, на основе данных независимой экспертизы, настаивает, что рыночная стоимость пакета составляла 3,8 миллиарда рублей.

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