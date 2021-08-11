Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 12 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 12 августа, в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

—В ночь на четверг Москва попадет на «язык» тепла южной циклонической депрессии, что обострит атмосферный фронт окклюзии и спровоцирует выпадение интенсивных ливней. Так, в период с 21:00 до 03:00 в осадкомеры города может попасть 20–25 миллиметров, к утру — еще три миллиметра, а в светлое время суток — около 12 миллиметров, что в целом эквивалентно половине месячной нормы, — рассказал синоптик.

Общий объем осадков в этот день может приблизиться к рекорду для 12 августа за историю регулярных метеонаблюдений, подчеркнул Тишковец. В 1980 году в эту дату на базовой станции ВДНХ зафиксировали 38,2 миллиметра, отмечает РИА Новости.

В связи с непогодой заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. В отдельных районах города может выпасть до 30 миллиметров осадков — почти 40 процентов от месячной нормы августа.

Бирюков подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, а также организовано дежурство бригад «Мосводостока».