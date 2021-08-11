Названы три знака зодиака, представительницам которых постоянно изменяют

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Астрологи назвали три знака зодиака, представительницы которых рискуют больше других стать жертвой измены партнера.

Так, женщины, рожденные под знаком Тельца, обожают свое семейство, однако нередко начинают тиранить домочадцев. Они единолично принимают все важные решения и требуют от близких смирения. Однако, погрузившись в роль железной леди, представительницы этого знака не всегда могут заметить момент, когда у супруга, соскучившегося по нежностям, начинается интрижка на стороне.

Женственные и мягкие Девы нуждаются в романтике в отношениях. Они часто предпочитают красивым нарядам удобную и функциональную одежду. В том числе из-за этого в их семьях случаются измены даже после долгой совместной жизни.

Отношения с женщиной-Стрельцом будут счастливыми для ее партнера. Отсутствие ревности и привязанности сделает роман с ней радостным и романтичным. Однако стоит представительнице этого знака по-настоящему влюбиться, как она тут же превратится в противника свободных отношений и потребует от избранника честности и верности, к которым он не привык. Поэтому история любви может закончиться разбитым сердцем, пишет издание «Экспресс-Новости».

Подозрения в измене мучают многих девушек, и полностью оправдать или опровергнуть свои предположения иногда бывает не так уж и просто. Сексолог Александра Миллер рассказала, по каким признакам можно вычислить изменника.