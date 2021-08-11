Названы имена победителей розыгрыша автомобилей среди привившихся от COVID-19

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Еще пять автомобилей разыграли среди москвичей, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса со 2 по 8 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 11 августа.

Победителями стали Никита Сергеевич, Анатолий Константинович, Екатерина Александровна, Юлия Викторовна и Евгений Юрьевич. Их определили случайным образом в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Организаторы самостоятельно свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль. Проверить выигрыш можно также в специальном сервисе на mos.ru. Для этого необходимо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье.

Для москвичей старше 60 лет действует еще одна поощрительная акция — «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). В ней смогут поучаствовать те, кто привился первым компонентом вакцины до 15 августа включительно.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».