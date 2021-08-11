Помощница депутата в Марий Эл объяснила его призыв «кланяться начальству»

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Слова депутата Государственного собрания Республики Марий Эл Владимира Кожанова, который предлагал жителям кланяться перед начальством, вырваны из контекста. Об этом заявила его помощница Юлия Юрасова в среду, 11 августа.

— Из контекста был вырван весь материал. Это 100-процентная оппонентская история, — рассказала она.

Юрасова добавила, что ветераны труда в поселке Сенур, с которыми встречался Кожанов, поняли, о чем шла речь. Носителем суверенитета и власти в России, по ее словам, является народ.

Поэтому «нет ничего зазорного», чтобы депутату поклониться народу, уверена она. Из выступления парламентария были показаны лишь вырезки, это проплаченная конкурентами предвыборная провокация, уточнила Юрасова.

Кожанов во время встречи заявил, что «назло власти делать нельзя». При этом он сослался на «еврейское сказание»: при встрече с начальником якобы надо поклониться, так как власть — от Бога, отмечает издание «Подъем».