Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Болит все»: рэпер Птаха рассказал о самочувствии после удаления желчного пузыря

Иван Юминов

Общество
«Болит все»: рэпер Птаха рассказал о самочувствии после удаления желчного пузыря
Фото: Instagram / ptahacao

Рэпер Птаха — Давид Нуриев — рассказал о состоянии после операции по удалению желчного пузыря.

— Ну вот, операция прошла, и из меня вытащили этот вот булыжник (он жил в желчном пузыре, которого теперь тоже нет, его тоже удалили). Болит все, от пупка и до шеи, из живота торчит трубка, из нее что-то капает, — поделился исполнитель.

Теперь Птаха «ходит, как 70-летний старик», но он рад, что сможет продолжить тренировки без боли в животе. Также рэпер поблагодарил людей и СМИ за поддержку и теплые слова. Ему было «до слез» приятно читать комментарии.

Кроме того, отдельное спасибо Нуриев выразил врачам хирургического отделения ГКБ № 23, где у него прошла операция.

Птаха 10 августа сообщил, что его привезли в больницу, а после сдачи анализов врачи решили, что ему необходима операция. После этого, по словам рэпера, он «чуть не откинулся» от капельницы.

Затем Нуриеву повторно сделали гастроскопию — в первый раз он вытащил из себя гастроскоп «в панике», поэтому его «решили усыпить».

Читайте также:
Птаха (Давид Нуриев)самочувствиеоперация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Все мнения
О проекте