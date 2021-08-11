«Болит все»: рэпер Птаха рассказал о самочувствии после удаления желчного пузыря

Фото: Instagram / ptahacao

Рэпер Птаха — Давид Нуриев — рассказал о состоянии после операции по удалению желчного пузыря.

— Ну вот, операция прошла, и из меня вытащили этот вот булыжник (он жил в желчном пузыре, которого теперь тоже нет, его тоже удалили). Болит все, от пупка и до шеи, из живота торчит трубка, из нее что-то капает, — поделился исполнитель.

Теперь Птаха «ходит, как 70-летний старик», но он рад, что сможет продолжить тренировки без боли в животе. Также рэпер поблагодарил людей и СМИ за поддержку и теплые слова. Ему было «до слез» приятно читать комментарии.

Кроме того, отдельное спасибо Нуриев выразил врачам хирургического отделения ГКБ № 23, где у него прошла операция.

Птаха 10 августа сообщил, что его привезли в больницу, а после сдачи анализов врачи решили, что ему необходима операция. После этого, по словам рэпера, он «чуть не откинулся» от капельницы.

Затем Нуриеву повторно сделали гастроскопию — в первый раз он вытащил из себя гастроскоп «в панике», поэтому его «решили усыпить».