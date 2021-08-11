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Два легковых автомобиля столкнулись на востоке столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Два легковых автомобиля столкнулись на востоке столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Сиреневый бульвар, 59с1 Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло на Сиреневом бульваре на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 11 августа.

По данным источника, автомобили марок BMW и Lada Priora столкнулись в районе дома 59, строение 1, на Сиреневом бульваре. В иномарке ехали три человека, включая маленького ребенка, в салоне другого авто находились пять человек.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

По данным пресс-службы главного управления МВД России по столице, в аварии пострадал один человек.

Еще одно ДТП произошло в этот же день на востоке Москвы. На 9-й Парковой улице, в районе дома 23, два автомобиля врезались в автобус, в результате чего пострадали пять человек.

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