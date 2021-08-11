Пять человек пострадали при ДТП с двумя автомобилями и автобусом на востоке Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, 9-я Парковая улица, 23 Карта всех событий

Два автомобиля врезались в автобус на востоке города, в результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 11 августа.

— Сегодня около 20 часов на 9-й Парковой улице, в районе дома 23, произошло ДТП двух автомобилей и автобуса. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в автомобилях пострадали пять человек. Им оказывается медицинская помощь, причины инцидента устанавливают сотрудники ГИБДД. В автобусе пострадавших нет, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, среди пострадавших есть беременная женщина.

Видео: Telegram / Москва 24

11 августа сообщалось, что автобус загорелся на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.