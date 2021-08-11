Автобус загорелся на Ленинградском проспекте в районе Сокол

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На Ленинградский проспект д. 77 Карта всех событий

Автобус загорелся на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 11 августа.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома 77.

— Пострадавших нет. Движение не затруднено. Детали уточняются, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также уточнили, что автобус принадлежит перевозчику «Гортакси». На месте работает пожарная служба.

12 июля на западе столицы в районе Митино загорелся пассажирский автобус. В момент возгорания в салоне автобуса находились семь человек. Они успели покинуть транспортное средство до приезда пожарных.