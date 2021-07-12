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Пассажирский автобус загорелся на западе Москвы. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на западе Москвы. Видео
Фото: Telegram / Москва на дорогах
Россия, Москва, Минская улица, 16к1 Карта всех событий

На западе столицы в районе Митино загорелся пассажирский автобус. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По сообщению ведомства, инцидент произошел рядом с домом № 16 на Минской улице. В момент возгорания в салоне автобуса находились семь человек. Они успели покинуть транспортное средство до приезда пожарных.

— Автобус сгорел полностью, его уже потушили. На месте работает один пожарный расчет, — говорится в сообщении пресс-службы.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как от горящего автобуса исходит густой черный дым.

Видео: Москва 24

Ранее «Вечерняя Москва» писала о возгорании легкового автомобиля на проезжей части в центре столицы. Инцидент произошел по адресу Валовая, 35, подчеркнули в МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

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