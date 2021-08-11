Молдавия попросила Россию помочь с утилизацией боеприпасов из Приднестровья

Фото: Пресс-служба Совфеда

Молдавия обратилась к России с просьбой помочь утилизировать боеприпасы в Приднестровье. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак после встречи с президентом республики Майей Санду в среду, 11 августа.

— Молдавия попросила Россию помочь в утилизации боеприпасов из Приднестровья, мы договорились о взаимодействии, — рассказал вице-премьер.

Москва заинтересована в ликвидации боеприпасов, которые не подлежат транспортировке и у которых истек срок действия, добавил Козак. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов из Приднестровья во время визита в республику в 2019 году выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

Склад боеприпасов в селе Колбасна является одним из самых крупных в Европе, он находится недалеко от границы с Украиной.

На территории Приднестровья располагается оперативная группа войск России. Ее основными задачами являются миротворческая миссия, а также охрана складов с боеприпасами, отмечает РИА Новости.

12 июля сообщалось, что Партия действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает Майю Санду, получила на выборах в парламент 52,53 процента голосов после обработки 99,58 процента бюллетеней.

Первое место на выборах позволит ПДС самостоятельно сформировать правительство страны. Подсчет голосов после завершения процедуры будет подтверждать Конституционный суд Молдавии.

Второе место на выборах занял Избирательный блок коммунистов и социалистов. За них проголосовали 27,36 процента избирателей. Еще 5,78 процента граждан выбрали региональную партию «Шор».