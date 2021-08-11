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«С климатом отступает растительность»: эксперты оценили последствия глобального потепления в России

Иван Юминов

Общество
«С климатом отступает растительность»: эксперты оценили последствия глобального потепления в России
Фото: Pixabay

В результате глобального потепления в России может не остаться места для выращивания сельскохозяйственных растений. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Алексей Елисеев.

— Не исключено, что на территории страны просто не будет места, где можно будет выращивать сельскохозяйственные растения, поскольку они ограничены не только температурой, но и осадками. А эти два фактора могут разойтись. Например, легко может выясниться, что правильное количество осадков для пшеницы теперь где-нибудь в районе Новосибирска, а вот правильной температуры там нет — она где-нибудь южнее, — рассказал специалист.

Смещение климатических зон к северу, по его словам, уже началось, а вместе «с климатом отступают растительность и животные». Замороженный грунт, пребывавший в таком состоянии тысячелетиями, начал активно таять, а на это не рассчитаны здания и дороги в вечной мерзлоте.

Глобальное потепление нанесет наиболее ощутимый удар именно по городам, подчеркнула профессор Альпийского университета Гренобля во Франции Ольга Золина. Это, в частности, связано с обилием черного асфальта и крыш, которые разогревают воздух.

Если человечество мгновенно снизит выбросы углекислого газа до нуля, то ледяные щиты продолжат таять, а уровень океана будет повышаться еще тысячи лет, приводит слова Золиной Русская служба «Би-би-си».

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