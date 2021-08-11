Пожар произошел на заводе теплоизоляционных материалов в Подмосковье

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В подмосковном городе Кашира загорелось помещение завода «Тефопол». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 11 августа.

Компания специализируется на производстве теплоизоляционных материалов. Она располагается на улице Строительной, 15. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Обстоятельства и причины возгорания уточняются.

10 августа пожар произошел в строящемся здании в поселке Мещерское Московской области. Там огонь распространился по всей площади — 3 тысячи квадратных метров.