Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ сообщили о десяти погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Юлия Курганова

Происшествия
СМИ сообщили о десяти погибших при крушении Ми-8 на Камчатке
Фото: mmz-vpered.ru

При крушении вертолета Ми-8 с туристами в Камчатском крае, по предварительной информации, погибли десять человек, семеро выжили. Об этом сообщил в четверг, 12 августа,информированный источник.

По его данным, экипаж пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро. Вертолет летел из поселка Николаевка-2 на вулкан Хадутка.

— Вертолет упал в озеро Курильское, район кордона «Озерной» в 200 километрах от аэропорта «Елизово» (Петропавловск-Камчатский). В районе падения были сложные метеоусловия — туман, — рассказал источник Интерфаксу.

Приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

На место происшествия вылетел борт Центра медицины катастроф, в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. С ними вылетает губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Также к месту крушения направились сотрудники Кроноцкого заповедника на лодках. В настоящий момент проводится спасательная операция.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. В вертолете были 13 туристов и 3 члена экипажа. Позже сообщалось, что семь человек нашли после падения вертолета.

Читайте также:
погибшиеполуостров Камчаткавертолет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Все мнения
О проекте