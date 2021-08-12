СМИ сообщили о десяти погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

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При крушении вертолета Ми-8 с туристами в Камчатском крае, по предварительной информации, погибли десять человек, семеро выжили. Об этом сообщил в четверг, 12 августа,информированный источник.

По его данным, экипаж пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро. Вертолет летел из поселка Николаевка-2 на вулкан Хадутка.

— Вертолет упал в озеро Курильское, район кордона «Озерной» в 200 километрах от аэропорта «Елизово» (Петропавловск-Камчатский). В районе падения были сложные метеоусловия — туман, — рассказал источник Интерфаксу.

Приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

На место происшествия вылетел борт Центра медицины катастроф, в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. С ними вылетает губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Также к месту крушения направились сотрудники Кроноцкого заповедника на лодках. В настоящий момент проводится спасательная операция.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. В вертолете были 13 туристов и 3 члена экипажа. Позже сообщалось, что семь человек нашли после падения вертолета.