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СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 на Камчатке

Юлия Курганова

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 на Камчатке
Фото: СК РФ

После крушения Ми-8 в Камчатском крае возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщается в четверг, 12 августа, на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, которые находились на борту вертолета. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия.

В четверг, 12 августа, вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. В вертолете были 13 туристов и 3 члена экипажа. Позже сообщалось, что семь человек нашли после падения вертолета, а десять человек погибли.

Приоритетными версиями крушения вертолета являются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

На место происшествия вылетел борт Центра медицины катастроф, в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. С ними вылетает губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Также к месту крушения направились сотрудники Кроноцкого заповедника на лодках. В настоящий момент проводится спасательная операция.

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