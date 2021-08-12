Минздрав предложил повысить возраст для продажи крепкого алкоголя

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Министерство здравоохранения России предложило повысить минимальный возраст, необходимый для покупки крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года. Ведомство хочет усилить ограничения на продажу напитков с содержанием спирта более 16,5 процента с 1 марта 2022 года.

Изменения предложено внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». В пояснительной записке Минздрав ссылается на медицинские исследования. Ведомство указало, что потребление алкоголя неблагоприятно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только к 21 году. Кроме того, указывается на опыт других стран, где возраст продажи алкогольных напитков повысили до 20 лет или 21 года.

В России, отмечает ведомство, планка в 21 год в некоторых случаях также установлена как необходимое требование. Например, с этого возраста разрешается приобретать огнестрельное оружие ограниченного поражения, избираться в органы власти или получать водительское удостоверения для автомобилей, перевозящих пассажиров.

Инициативу Минздрава оценивает рабочая группа. После документ отправят на рассмотрение одной из подкомиссий правительства и комиссии по законопроектной деятельности правительства. Последняя примет решение о внесении законопроекта в Государственную думу,сообщают «Известия».

Запретить распитие алкоголя в бизнес-классе самолетов предложили в России. Для профилактики правонарушений в самолетах стоит ограничить подачу алкоголя пассажирам бизнес-класса. Если гражданин поднимается на борт уже выпившим, то в полете ему лучше не наливать спиртное.