Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минздрав предложил повысить возраст для продажи крепкого алкоголя

Юлия Курганова

Общество
Минздрав предложил повысить возраст для продажи крепкого алкоголя
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Министерство здравоохранения России предложило повысить минимальный возраст, необходимый для покупки крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года. Ведомство хочет усилить ограничения на продажу напитков с содержанием спирта более 16,5 процента с 1 марта 2022 года.

Изменения предложено внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта». В пояснительной записке Минздрав ссылается на медицинские исследования. Ведомство указало, что потребление алкоголя неблагоприятно сказывается на развитии головного мозга, который окончательно формируется только к 21 году. Кроме того, указывается на опыт других стран, где возраст продажи алкогольных напитков повысили до 20 лет или 21 года.

В России, отмечает ведомство, планка в 21 год в некоторых случаях также установлена как необходимое требование. Например, с этого возраста разрешается приобретать огнестрельное оружие ограниченного поражения, избираться в органы власти или получать водительское удостоверения для автомобилей, перевозящих пассажиров.

Инициативу Минздрава оценивает рабочая группа. После документ отправят на рассмотрение одной из подкомиссий правительства и комиссии по законопроектной деятельности правительства. Последняя примет решение о внесении законопроекта в Государственную думу,сообщают «Известия».

Запретить распитие алкоголя в бизнес-классе самолетов предложили в России. Для профилактики правонарушений в самолетах стоит ограничить подачу алкоголя пассажирам бизнес-класса. Если гражданин поднимается на борт уже выпившим, то в полете ему лучше не наливать спиртное.

Читайте также:
возрастМинздравпродажа алкоголя
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Все мнения
О проекте