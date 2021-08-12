Москва попала в тройку городов мира с лучшей транспортной системой

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Москва оказалась на третьем месте в исследовании консалтинговой компании McKinsey «Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха». Российская столица уступила лишь Сингапуру и Пекину.

В предыдущем подобном исследовании, которое выходило в 2018 году, Москва была на шестом месте. В исследовании рассматривались города с населением свыше пяти миллионов человек, валовым региональным продуктом на душу населения более 10 тысяч долларов, количеством автомобилей более 150 на тысячу человек.

Партнер McKinsey и руководитель экспертного центра по городскому транспорту Вадим Покотило и младший партнер McKinsey Дмитрий Чечулин отметили, что Москве, для того чтобы улучшить свои позиции в будущем, следует увеличить стоимость использования машины в городе, разобраться со скоростным режимом в черте столицы, развивать велосипедную инфраструктуру и улучшать мобильное приложение для транспортных услуг.

Они добавили, что Москва переместилась со второго на первое место в рейтинге эффективности благодаря расширению системы метро, увеличению выделенных полос для общественного транспорта, внедрению экспресс-маршрутов автобусов и сети наземных маршрутов автобусов «Магистраль».

Столица вошла в тройку городов — лидеров по времени ожидания поезда в метро (1,5 минуты в час пик), скорости движения общественного транспорта (около 21 километра в час) и доле выделенных полос (6,5 процента против 2,3 процента в среднем).

Также Москва улучшила положение по физической доступности транспортной инфраструктуры: она поднялась с двенадцатого на шестое место. Этому способствовали вложение средств в развитие рельсовой инфраструктуры, в том числе метрополитена, и строительство Московских центральных диаметров (МЦД).

Кроме того, авторы исследования указали, что в столице быстро развивается транспорт совместного использования. Общее количество велосипедов, которые можно взять напрокат в городском сервисе, за три года выросло с одной тысячи до 6,5 тысячи, появились службы аренды электросамокатов, которые насчитывают пять тысяч транспортных средств. Увеличился парк автомобилей в службах каршеринга — с 6,5 тысячи до 30 тысяч, сообщает РБК.

Москва вошла в топ-3 регионов в рейтинге российского Greenpeace. Рейтинг возглавила Сахалинская область, а вторую строчку разделили Хабаровский край и Ленинградская область.