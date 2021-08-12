СМИ: Пенсионерам могут вернуть незаконно изъятые накопления

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Со следующего года негосударственные страховые фонды (НПФ) могут обязать возместить гражданам те средства, которые были переведены в другие страховые компании на незаконных основаниях. Соответствующая информация появилась в подготовленных правительством России поправках.

Уточняется, что Государственная Дума может принять этот закон уже в октябре 2021 года.

Документом предполагается, что те, кто хранит пенсию в НФП и рискует потерять ее при досрочном переходе из фонда в фонд, будет защищен.

Авторы инициативы обращают внимание на то, что в настоящее время возможность возврата инвестиционного дохода не предусматривается. Кроме того, восстановление накопительной пенсии на счете осуществляется через суд, однако бывают и отказы.

Будущий закон предлагает обязать страховые компании, от которых были переведены пенсионные накопления, восстанавливать на счете гражданина изъятую сумму при досрочном переходе его инвестиций. Для этого, как отмечается в документе, необходимо судебное признание договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, передает газета «Известия».

До этого правительство Российской Федерации одобрило федеральный законопроект, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2022 году. Соответствующая информация появилась на сайте кабмина по итогам решений, принятых правительством в пятницу, 6 августа.

В июне средний размер назначенных пенсий в России снизился на 0,8 процента и составил 15 822 рубля. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в Росстате.