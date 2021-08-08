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Правительство одобрило законопроект о периоде выплаты накопительной пенсии

Полина Долганова

Политика
Правительство одобрило законопроект о периоде выплаты накопительной пенсии
Фото: Правительство РФ

Правительство Российской Федерации одобрило федеральный законопроект, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2022 году. Соответствующая информация появилась на сайте кабмина по итогам решений, принятых правительством в пятницу, 6 августа.

— Одобрить проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

В июне средний размер назначенных пенсий в России снизился на 0,8 процента и составил 15 822 рубля. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в Росстате.

В январе реальный размер средней пенсии увеличился на 0,4 процента в годовом выражении. Однако затем показатель начал падать. В феврале размер средней пенсии упал на 0,1 процента, в марте — на 0,2 процента, в апреле — на 0,1 процента. В мае выплаты снизились уже на 0,5 процента, а в июне — на 0,8 процента.

В начале августа россияне назвали идеальный возраст выхода на пенсию. Около 30 процентов жителей России хотят выйти на пенсию по достижении установленного законом возраста. Большинство респондентов (42 процента) планируют работать, пока им будет позволять здоровье. Из числа опрошенных самыми ярыми трудоголиками оказались жители Московской, Волгоградской и Иркутской областей.

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