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Росстат сообщил о снижении пенсий в России

Анастасия Волоснова

Общество
Росстат сообщил о снижении пенсий в России
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В июне средний размер назначенных пенсий в России понизился на 0,8 процента и составил 15 822 рубля. Об этом в четверг, 29 июля, сообщается в материалах Росстата.

В январе реальный размер средней пенсии увеличился на 0,4 процента в годовом выражении. Однако затем показатель начал падать. В феврале размер средней пенсии упал на 0,1 процента, в марте — на 0,2 процента, в апреле — на 0,1 процента. В мае выплаты снизились уже на 0,5 процента, а в июне — на 0,8 процента.

По сравнению с майскими показателями пенсии в июне выросли на 5,6 процента.

До этого россиянам рассказали, как законно увеличить пенсию. Позднее эксперты оценили решение индексировать пенсии работающим пенсионерам, проработкой этого вопроса займется правительство РФ.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В июне Федерация независимых профсоюзов РФ обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

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