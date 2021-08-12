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Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в столице

Анастасия Колоскова

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Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в столице
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

За последние сутки в Москве выпало 36 миллиметров осадков, чтоб превышает 45 процентов месячной нормы. Об этом сообщили в столичном метеобюро в четверг, 12 августа.

— За сутки на город обрушилось около 47 процентов месячной нормы осадков. Данные были получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ, — рассказали в пресс-службе.

Только в течение ночи в Москве выпало 40 процентов от нормы в августе — 31 миллиметр осадков.

По прогнозам синоптиков, дождь в столице продолжит идти до 18:00. Четверг может побить рекорд как самое дождливое 12 августа в Москве с начала столетия.

Абсолютный рекорд дня приходится на 12 августа 1980 года, когда за сутки выпало 38,2 миллиметра осадков, передает Интерфакс.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил накануне, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ливня. По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство бригад «Мосводостока».

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