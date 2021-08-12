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«Не ценили, что имели»: названа причина распада группы «Тату»

Полина Долганова

Общество
«Не ценили, что имели»: названа причина распада группы «Тату»
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «MEGADENMUSIC»

Музыкальная группа «Тату», которая много лет являлась одной из самых популярных в российской поп-индустрии и песни которой до сих пор значатся в мировых чартах, распалась из-за внутренних конфликтов между продюсерами и певицами Юлией Волковой и Леной Катиной. Об этом рассказала телеведущая Ася Калясина.

По ее словам, группа была спродюсирована искусственным образом и не могла существовать сама по себе. Коллектив был востребованным только благодаря помощи других людей.

— Я помню, как мы приезжали куда-то во Францию, и там их встречали фанаты в аэропорту — 1000 людей с плакатами. Они такие: «Господи, когда мы уже поедем домой. Мы хотим домой». Они не ценили то, что имели. Поэтому быстро это потеряли, — рассказала девушка в разговоре с Лента.ру.

Она уточнила, что группа перестала существовать именно в момент конфликта руководства с исполнительницами.

Калясина подытожила, что певицы не могли работать без содействия третьих лиц и очень уставали от регулярных концертов.

До этого бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина во время интервью в рамках YouTube-шоу «Куб» рассказала о предательстве близкой подруги. Многие зрители посчитали, что певица намекает на бывшую коллегу Юлию Волкову, так как девушки не общаются после распада группы, а на публике отзываются друг о друге в негативном ключе. Причина их ссоры до сих пор неизвестна. Она отметила, что не собирается называть имени подруги, так как та тоже является публичной личностью. Лена Катина добавила, что была тесно связана с девушкой, о которой шел рассказ, и не понимает, почему ее предал близкий человек.

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