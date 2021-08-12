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Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада Москвы

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада Москвы
Фото: roscongress / Евгений Реутов
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации проектов по благоустройству жилых районов в Юго-Западном округе столицы, некоторые из которых уже завершены.

— В Ясеневе выполнено комплексное благоустройство микрорайона, расположенного в границах Новоясеневского проспекта, Вильнюсской и Голубинской улиц. Здесь было модернизировано более 40 детских и спортивных площадок на любой вкус, — сообщил глава города в личном блоге.

Собянин отметил, что удобные пешеходные маршруты позволяют неспешно прогуляться или дойти до станции метро «Ясенево». На территории высадили 17,5 тысячи кустарников, а также установили арт-объекты, обновили лавочки и фонари.

Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада МосквыФото: личный блог Сергея Собянина

Мэр рассказал, что реконструкция пешеходных маршрутов в Теплом Стане ведется на протяжении нескольких лет. В этом году работы завершили в 1–3-м микрорайонах, где отремонтировали дорожки, разбили газоны, установили скамейки, светильники, обустроили зоны отдыха и новую спортивную площадку.

— Еще одна современная спортивная площадка была создана на улице Шверника в районе Академический. Основными пользователями площадки, скорее всего, станут студенты МГУ, проживающие по соседству в ДАСе (Доме аспиранта и стажера). Рядом, в тени деревьев, сделали уютную зону отдыха, где можно пообщаться с друзьями или подготовиться к семинарам, — добавил Сергей Собянин.

По его словам, несколько проектов в настоящее время реализуют в районе Зюзино. Здесь на пересечении улиц Азовской и Болотниковской благоустроили старый сквер, благодаря чему жители районе получили комфортное место для прогулок на свежем воздухе.

В скором времени преобразится Черноморский бульвар от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Здесь создадут несколько рекреационных зон для людей разного возраста. Обновленный бульвар украсит стилизованный под шхуну фонтан.

Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада МосквыФото: личный блог Сергея Собянина

Кроме того, в районе благоустроят территорию в границах Симферопольского и Чонгарского бульваров, улицы Азовской и Нахимовского проспекта. Здесь улучшат пешеходные связи и обновят около 30 спортивных, детских площадок и площадок для отдыха.

Глава города уточнил, что создание комфортных пешеходных маршрутов входит в число главных задач благоустройства Обручевского района.

Здесь завершили реконструкцию тропиночной сети в границах Ленинского проспекта, улиц Новаторов и Обручева. А также обновили спортивные и детские площадки и зоны воркаута.

Как отметил мэр столицы, аналогичные работы ведутся в 42-м квартале, который находится в границах улиц Обручева, Академика Волгина и Ленинского проспекта, и в микрорайоне в границах улиц Островитянова и Саморы Машела.

В Гагаринском районе привели в порядок озелененные территории общей площадью 3,8 гектара вдоль улиц Академика Зелинского и Молодежной. В Конькове работы по благоустройству ведутся в микрорайоне, расположенном в границах Севастопольского проспекта, улиц Островитянова, Профсоюзной и Миклухо-Маклая, — рассказал глава города.

Здесь также отремонтируют дорожки и детские площадки, установят новые фонари и цветочные клумбы. Кроме того, для жителей оборудуют спортивную площадку с тренажерами и теннисными столами на улице Введенского.

Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада МосквыФото: личный блог Сергея Собянина

В Северном Бутове в границах улицы Грина, дом 42, бульвара Дмитрия Донского, дом 6 и улицы Куликовской, дом 5, благоустраивают микрорайон, который является популярным местом отдыха. Здесь отремонтируют детские и спортивные площадки, тротуары, установят новые опоры освещения и скамейки с перголами. А на бульваре Дмитрия Донского появится сухой фонтан. Кроме того, на территории установят арт-объекты с архитектурной подсветкой.

По словам Сергея Собянина благоустройство коснется и ряда знаковых мест в Южном Бутове. К ним относится зеленый массив между домами 12 и 16 на улице Маршала Савицкого (дублер) и домами 23 и 27 на улице Брусилова.

Новый пешеходный маршрут появится также в микрорайоне Щербинка.

— Десятки детских и спортивных площадок, зон тихого отдыха и воркаута запланировано реконструировать на территории в границах улиц Веневской, Скобелевской, Поляны и бульвара Адмирала Ушакова, — добавил мэр Москвы.

Он уточнил, что большую часть работ по комплексному благоустройству районов ЮЗАО завершат до конца сентября.

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