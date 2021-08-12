Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада Москвы

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации проектов по благоустройству жилых районов в Юго-Западном округе столицы, некоторые из которых уже завершены.

— В Ясеневе выполнено комплексное благоустройство микрорайона, расположенного в границах Новоясеневского проспекта, Вильнюсской и Голубинской улиц. Здесь было модернизировано более 40 детских и спортивных площадок на любой вкус, — сообщил глава города в личном блоге.

Собянин отметил, что удобные пешеходные маршруты позволяют неспешно прогуляться или дойти до станции метро «Ясенево». На территории высадили 17,5 тысячи кустарников, а также установили арт-объекты, обновили лавочки и фонари.

Фото: личный блог Сергея Собянина

Мэр рассказал, что реконструкция пешеходных маршрутов в Теплом Стане ведется на протяжении нескольких лет. В этом году работы завершили в 1–3-м микрорайонах, где отремонтировали дорожки, разбили газоны, установили скамейки, светильники, обустроили зоны отдыха и новую спортивную площадку.

— Еще одна современная спортивная площадка была создана на улице Шверника в районе Академический. Основными пользователями площадки, скорее всего, станут студенты МГУ, проживающие по соседству в ДАСе (Доме аспиранта и стажера). Рядом, в тени деревьев, сделали уютную зону отдыха, где можно пообщаться с друзьями или подготовиться к семинарам, — добавил Сергей Собянин.

По его словам, несколько проектов в настоящее время реализуют в районе Зюзино. Здесь на пересечении улиц Азовской и Болотниковской благоустроили старый сквер, благодаря чему жители районе получили комфортное место для прогулок на свежем воздухе.

В скором времени преобразится Черноморский бульвар от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Здесь создадут несколько рекреационных зон для людей разного возраста. Обновленный бульвар украсит стилизованный под шхуну фонтан.

Фото: личный блог Сергея Собянина

Кроме того, в районе благоустроят территорию в границах Симферопольского и Чонгарского бульваров, улицы Азовской и Нахимовского проспекта. Здесь улучшат пешеходные связи и обновят около 30 спортивных, детских площадок и площадок для отдыха.

Глава города уточнил, что создание комфортных пешеходных маршрутов входит в число главных задач благоустройства Обручевского района.

Здесь завершили реконструкцию тропиночной сети в границах Ленинского проспекта, улиц Новаторов и Обручева. А также обновили спортивные и детские площадки и зоны воркаута.

Как отметил мэр столицы, аналогичные работы ведутся в 42-м квартале, который находится в границах улиц Обручева, Академика Волгина и Ленинского проспекта, и в микрорайоне в границах улиц Островитянова и Саморы Машела.

— В Гагаринском районе привели в порядок озелененные территории общей площадью 3,8 гектара вдоль улиц Академика Зелинского и Молодежной. В Конькове работы по благоустройству ведутся в микрорайоне, расположенном в границах Севастопольского проспекта, улиц Островитянова, Профсоюзной и Миклухо-Маклая, — рассказал глава города.

Здесь также отремонтируют дорожки и детские площадки, установят новые фонари и цветочные клумбы. Кроме того, для жителей оборудуют спортивную площадку с тренажерами и теннисными столами на улице Введенского.

Фото: личный блог Сергея Собянина

В Северном Бутове в границах улицы Грина, дом 42, бульвара Дмитрия Донского, дом 6 и улицы Куликовской, дом 5, благоустраивают микрорайон, который является популярным местом отдыха. Здесь отремонтируют детские и спортивные площадки, тротуары, установят новые опоры освещения и скамейки с перголами. А на бульваре Дмитрия Донского появится сухой фонтан. Кроме того, на территории установят арт-объекты с архитектурной подсветкой.

По словам Сергея Собянина благоустройство коснется и ряда знаковых мест в Южном Бутове. К ним относится зеленый массив между домами 12 и 16 на улице Маршала Савицкого (дублер) и домами 23 и 27 на улице Брусилова.

Новый пешеходный маршрут появится также в микрорайоне Щербинка.

— Десятки детских и спортивных площадок, зон тихого отдыха и воркаута запланировано реконструировать на территории в границах улиц Веневской, Скобелевской, Поляны и бульвара Адмирала Ушакова, — добавил мэр Москвы.

Он уточнил, что большую часть работ по комплексному благоустройству районов ЮЗАО завершат до конца сентября.