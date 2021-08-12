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Названы самые популярные наименования населенных пунктов в России

Полина Долганова

Общество
Названы самые популярные наименования населенных пунктов в России
Фото: pixabay.com

Среди названий населенных пунктов в России наиболее часто встречаются Александровка, Ивановка и Михайловка. Информация следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Так, в РФ насчитывается 333 места с названием Александровка. Ивановок в стране оказалось 280, а Михайловок — 272.

Отмечается, что на карте России также есть примерно 65 тысяч названий, которые встречаются лишь единожды. Среди них Шуточкино, Майа, Опухлики, Пролей-Каша и другие.

Населенным пунктом с самым длинным названием в РФ было признано село Кременчуг-Константиновское. Его наименование состоит из 25 букв.

Без пробелов и дефисов самым длинным названием является Верхненовокутлумбетьево (23 буквы).

Мест, чьи названия состоят из двух букв, в России насчитывается 27. Самые популярные из них — Ям и Яр.

В «Яндекс.Картах» уточнили, что в Российской Федерации существуют населенные пункты на любую букву алфавита, кроме «ь» и «ъ». Чаще всего встречаются названия на букву «к», передает ТАСС.

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