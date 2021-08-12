Москвичей пригласили на цикл занятий по леттерингу на ВДНХ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в цикле занятий по леттерингу. Участники узнают, что такое леттеринг и чем он отличается от каллиграфии, почему современные дизайнеры так часто им пользуются.

Цикл стартует 14 августа. На первом занятии посетители узнают, какие инструменты используют профессиональные каллиграфы для рисования особых шрифтов и как леттеринг используется в жизни. В практической части участники потренируются работать современным инструментом для леттеринга, напоминающим кисть.

Через неделю, 21 августа, гости центра будут рисовать брашпеном буквы и несложные предложения, которые станут основой для леттеринговой композиции.

А на заключительной встрече 28 августа участникам предложат выбрать любую понравившуюся фразу и создать из нее произведение искусства.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

А с 13 августа главная выставка страны приглашает посетителей присоединиться к вечерним экскурсиям. По пятницам и средам гости могут совершить прогулку «Культурный код ВДНХ. В свете вечерних фонарей», а по субботам и воскресеньям — экскурсию «Вечерние огни ВДНХ». Первая экскурсия представит ретроспективный взгляд на выставку. Вторая прогулка на закате покажет пространство выставки в свете заходящего солнца.