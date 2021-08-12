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Названы победители народного голосования в конкурсе фотографии «Планета Москва»

Анастасия Колоскова

Город
Названы победители народного голосования в конкурсе фотографии «Планета Москва»
Фото: Pixabay

Стали известны имена победителей в номинации «Народное голосование» среди полуфиналистов VIII конкурса городской фотографии «Планета Москва».

Больше всего голосов (222) отдали за работу «Москва» Александра Грешневикова.

Названы победители народного голосования в конкурсе фотографии «Планета Москва»Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Второе и третье места достались Илье Воробьеву, представившему работы «Магия теней» (174) и «За городом всегда наблюдают» (172 голоса). Четвертое место получила Дарья Клепикова с фотографией «Счастливого пути», за которую проголосовали 169 человек.

— Стоит отметить, что интерес москвичей к процессам, происходящим в градостроительстве, значительно возрос — это мы видим в фотографиях. В конкурсных работах запечатлены уникальные моменты развития города, портреты горожан, красота и гармония архитектуры. И уже сегодня они стали документальной хроникой градостроительных перемен, — приводит слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, который возглавлял жюри конкурса, официальный сайт мэра Москвы.

В этом году на конкурс поступило 1177 фотографий, из которых эксперты Союза журналистов России отобрали 160 работ-полуфиналистов. Отдать голоса за понравившиеся снимки можно было до 10 августа на сайте конкурса и на официальной странице департамента градостроительной политики в соцсети Facebook.

Победителям вручат награды 21 августа в 11:00 на площадке в «Москве-Сити». Тогда же начнет работать выставка их работ.

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