За сутки в России выявили 21 932 новых случая коронавируса и 808 летальных исходов

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,1 процента заболевших не имели клинических проявлений вируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в стране также было зафиксировано 808 летальных исходов в связи с COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса за сутки в России полностью выздоровели 20 195 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2294 новых случаев заболевания.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике против штамма «дельта».

По его словам, эффективность вакцины против «дельта»-варианта коронавируса оценивается примерно в 83 процента.

Глава министерства добавил, что вакцина остается эффективным методом борьбы с коронавирусом и продолжает работать. Кроме того, препарат «Спутник V» более чем на 95 процентов способен защитить население от тяжелых вариантов COVID-19, передавало РИА Новости.