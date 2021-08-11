Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мурашко назвал показатель эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко назвал показатель эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике против штамма «дельта». Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Сегодня вакцина «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты в профилактике, борьбе с «дельта»-штаммом, — отметил министр.

По его словам, эффективность вакцины против «дельта»-варианта коронавируса оценивается примерно в 83 процента.

Глава министерства добавил, что вакцина остается эффективным методом борьбы с коронавирусом и продолжает работать. Кроме того, препарат «Спутник V» более чем на 95 процентов способен защитить население от тяжелых вариантов COVID-19, передает РИА Новости.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

Читайте также:
Вакцина «Спутник V»новый штаммМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Все мнения
О проекте