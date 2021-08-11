Мурашко назвал показатель эффективности «Спутника V» против «дельта»-штамма

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Российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике против штамма «дельта». Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Сегодня вакцина «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты в профилактике, борьбе с «дельта»-штаммом, — отметил министр.

По его словам, эффективность вакцины против «дельта»-варианта коронавируса оценивается примерно в 83 процента.

Глава министерства добавил, что вакцина остается эффективным методом борьбы с коронавирусом и продолжает работать. Кроме того, препарат «Спутник V» более чем на 95 процентов способен защитить население от тяжелых вариантов COVID-19, передает РИА Новости.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были выявлены позже. Штамм «дельта» распространился на территории многих государств.

Врачи установили, что индийский штамм коронавируса «дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают образование тромбов. Также сообщалось, что данный штамм коронавируса более агрессивный, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.