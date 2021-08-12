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Розыгрыш 20 квартир и 100 машин пройдет в Москве среди участников онлайн-голосования

Анастасия Колоскова

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Розыгрыш 20 квартир и 100 машин пройдет в Москве среди участников онлайн-голосования
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Опубликованы условия розыгрыша «Миллион призов» среди участников электронного голосования в Москве. Они появились на официальном сайте программы.

— Как стать участником? Записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября; принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября; дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября); следить за розыгрышем на телеканале «Москва 24» или узнать результаты на сайте ag-vmeste.ru. Стать победителем и получить призовые баллы или один из суперпризов, — поясняется на главной странице портала.

МТПП 10 августа предложила московским властям провести программу стимулирования гражданской активности «Миллион призов — #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования.

По словам президента палаты Владимира Платонова, бизнес в городе постепенно возвращается к своим доковидным показателям. Тем не менее, по его словам, сохраняется вероятность введения новых ограничений. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое безопасно с точки зрения здоровья, добавил Платонов.

Программа «Миллион призов» впервые была организована перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции РФ по инициативе представителей бизнеса, сертификаты по ней получили более двух миллионов москвичей.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

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