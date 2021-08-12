Выставка «Франция и Россия. Десять веков вместе» откроется в Кремле

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музеи Московского Кремля представляют выставку «Франция и Россия. Десять веков вместе», приуроченную к перекрестному Году межрегионального сотрудничества России и Франции.

Посетители увидят более двухсот экспонатов, свидетельствующих о многовековой истории культурных и дипломатических отношений стран. Открывает экспозицию уникальный документ, напоминающий о важном политическом событии XI века — династическом браке дочери великого князя Ярослава Мудрого княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха I. Национальная библиотека Франции предоставила на выставку грамоту 1063 года с кириллической надписью, предположительно, автографом Анны Ярославны.

Начиная с XVII века во Францию были направлены первые посольства, русско-французские связи постепенно крепли, но лишь после визита в Париж царя Петра I в 1717 году между державами были установлены постоянные дипломатические отношения. Гостям выставки представят рисунок художника Демаре «Петр I и Людовик XV в Париже 11 мая 1717 года», где изображена церемония приема царя Петра I при дворе французского короля Людовика XV.

В экспозиции XVIII столетие отождествляется с предметами искусства — изысканными кружевами, предметами из серебряного Парижского сервиза императрицы Елизаветы Петровны, оружием французских мастеров, парадными костюмами внука Петра I.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина предоставил для выставки портреты выдающихся политических и культурных деятелей времен правления императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II.

Особый раздел экспозиции посвящен взаимоотношениям России и Франции в период правления императора Александра I. Здесь представлены предметы из Олимпийского сервиза, оружейный гарнитур работы Никола-Ноэля Бутэ, звезда ордена Св. Духа.

Выставка открыта с 17 сентября по 9 января 2022 года, сообщается на сайте музеев.