СМИ: Рядом с островом Милос затонуло туристическое судно с 18 пассажирами

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Туристическое судно, на котором находились 18 пассажиров, затонуло рядом с островом Милос в Эгейском море в четверг, 12 августа. Об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

Согласно данным местного порта, инцидент произошел на расстоянии 16 морских миль от острова. Тип корабля пока неизвестен. По предварительным сведениям, это может быть яхта или парусное судно.

Портовая служба Милоса сообщила, что пассажиры корабля в настоящее время находятся в воде. Специалисты запустили масштабную операцию с целью их спасения.

На место происшествия вылетели два вертолета греческих военно-воздушных и военно-морских сил. Также к месту инцидента направились катера береговой охраны и рыбацкие судна.

В той местности, где произошло затопление судна, в настоящее время зафиксированы ветры с мощностью от четырех до пяти баллов по шкале Бофорта.

Весной этого года небольшой паром, на борту которого было около 50 человек, затонул в Бангладеш после столкновения с другим судном. В результате погибли по меньшей мере пять человек, сообщало Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей местных властей.