Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш после столкновения с судном

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Небольшой паром, на борту которого было около 50 человек, затонул в воскресенье, 4 апреля, в Бангладеш после столкновения с другим судном. В результате погибли по меньшей мере пять человек, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей властей.

Уточняется, что 11 человек удалось спасти.

— Мы не знаем точного числа пропавших, — сообщил местный чиновник.

В настоящее время спасатели ищут выживших. В полиции отметили, что из-за погодных условий этот процесс затруднен, передает ТАСС.

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