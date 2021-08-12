Онищенко допустил осложнение ситуации с коронавирусной инфекцией осенью

Фото: Пресс-служба Госдумы

В начале учебного года жителям России стоит ожидать нового всплеска коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 12 августа, заявил бывший главный санитарный врач Российской Федерации, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

По его словам, инфекция начнет распространяться с новой силой, поскольку много детей пойдет в школы и россияне вернутся из отпусков. При этом темпы вакцинации в стране пока оставляют желать лучшего.

— Поскольку мы этого (прививки — прим. «ВМ») не делаем, конечно, в сентябре будет подъем. Учитывая, что сейчас дети вернутся в школы, большинство россиян вернется с каникул. И мы с вами получим рост заболеваемости, к сожалению, — цитирует Онищенко РИА Новости.

Он подытожил, что самое лучшее решение в настоящее время — пойти и сделать прививку. Если все население РФ своевременно вакцинируется, то всплеска заболевания можно будет избежать.

Вакцинация является надежным средством профилактики коронавируса. В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

До этого Геннадий Онищенко заявил, что россиянам следует не ожидать всплеска заболеваемости коронавирусом среди детей с началом учебного года, а готовиться к нему. Он подчеркнул, что подготовка к учебному году должна коснуться и учителей. Они должны быть вакцинированы против коронавирусной инфекции.