Онищенко рассказал, как избежать всплеска коронавируса у детей после 1 сентября

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Россиянам следует не ожидать всплеска заболеваемости коронавирусом среди детей с началом учебного года, а готовиться к нему. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он отметил, что для этого следует применять профилактические меры.

— Начиная от качественного ремонта школ, чтобы было максимально удобно с точки зрения санитарно-эпидемиологических условий, с точки зрения питания детей во всех возрастных группах и прежде всего в начальной школе, — сказал врач.

Также он подчеркнул, что подготовка к учебному году должна коснуться и учителей. Они должны быть вакцинированы против коронавирусной инфекции.

— А дальше будем смотреть, как будет меняться ситуация. Посмотрим, — заключил академик.

В начале июля Москва начала клиническое исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. «Вечерняя Москва» собрала всю важную информацию о том, как будет проходить вакцинация и почему несовершеннолетним важно прививаться.