Спецпроект акции «Миллион призов» открылся на сайте mos.ru

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Портал mos.ru в новом спецпроекте разъяснил москвичам условия участия в розыгрыше «Миллион призов».

Жители столицы смогут выиграть бонусные баллы или один из главных призов — автомобиль или однокомнатную квартиру в Москве. Присоединиться к программе смогут те, кто принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, а в некоторых округах города — еще и в Московскую городскую думу, а также на выборах муниципальных депутатов района Щукино.

Дистанционная форма голосования защитит избирателей от риска распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, акция «Миллион призов — #ВыбираемВместе» поможет поддержать пострадавшие от пандемии отрасли экономики.

Розыгрыш будет проводиться ежедневно с 18 до 20 сентября. Жители столицы получат возможность выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов, которые можно будет обменять на покупки у партнеров акции: магазинов продуктов, косметики, одежды, техники, мебели, спорттоваров, товаров для дома и животных, аптек,кафе и ресторанов. При этом один балл будет равняться одному рублю.

Помимо этого, все участники могут стать обладателями автомобиля или однокомнатной квартиры в Москве.

Принять участие в онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября смогут те жители столицы, которые зарегистрировались в качестве электронных избирателей. Сделать это могут все совершеннолетние москвичи с активным избирательным правом и полной учетной записью на mos.ru. Подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно по ссылке до 23:59 13 сентября, пишет официальный сайт мэра Москвы.

МТПП 10 августа предложила московским властям провести программу стимулирования гражданской активности «Миллион призов — #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования.

Программа «Миллион призов» впервые была организована перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ по инициативе представителей бизнеса, сертификаты в рамках проекта получили более двух миллионов москвичей.