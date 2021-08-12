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Путин раскритиковал работы по ликвидации аварийного жилья в Туве

Полина Долганова

Общество
Путин раскритиковал работы по ликвидации аварийного жилья в Туве
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Республика Тыва Владиславом Ховалыгом раскритиковал работу по ликвидации аварийного жилья в регионе.

— У вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. На это, конечно, нужно обратить внимание, — сказал российский лидер.

По его словам, первый этап работ должен был быть закончен более года назад. Кроме того, по словам президента, реализация плана программы по ликвидации аварийного жилья в России должна была завершиться еще в конце 2018 года.

Путин добавил, что по данному вопросу руководство региона должно подготовить отдельное письмо, передает РИА Новости.

Новую программу по расселению людей из аварийного жилья в России планируется начать уже в этом году. Жилье должно быть признано аварийным после 2017 года. На программу выделено 45 миллиардов рублей на срок до 2024 года, сообщили ранее в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Отмечается, что деньги будут распределяться относительно объемов аварийного жилья, а участниками новой программы станут те регионы, которые уже выполнили задачи по расселению аварийного жилого фонда, поставленные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2019–2024 годы. На текущий период к ним относятся Санкт-Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкесия и Сахалинская область.

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