Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ледокол-буксир построят в Москве в 2022 году

Анастасия Колоскова

Город
Ледокол-буксир построят в Москве в 2022 году
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Началось строительство ледокола-буксира, который появится в Москве в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в четверг, 12 августа.

В пресс-службе отметили, что специальное судно будет готовить реку для свободного курсирования зимой речных трамвайчиков. Кроме того он сможет оказывать помощь при ЧП на воде. Например, буксировать суда, перевозить грузы и спецперсонал и принимать участие в дежурствах.

— Речной транспорт Москвы будет регулярным и он не должен зависеть от погодных условий. Основная задача ледокола-буксира — готовить реку для судов зимой, чтобы речной транспорт работал как швейцарские часы: четко, точно и бесперебойно — при любой температуре, — приводятся слова руководителя департамента Максима Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Оперативно».

Он добавил, что ледокол сможет справиться с толщиной льда до 40 сантиметров. Максим Ликсутов напомнил, что уже в следующем году первые два речных маршрута свяжут несколько столичных районов и станут частью единой транспортной системы Москвы.

15 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые маршруты на электрических судах по Москве-реке запустят в 2022 году. В 2022–2023 годах в столице появятся два регулярных маршрута электрических речных судов. По ним будут курсировать 20 электрических речных трамвайчиков.

Он отметил, что трамваи должны ходить в том числе и зимой, поэтому у них должны быть предусмотрены конструкции для возможности прохождения по мелкому льду. Кроме того, необходимо построить комфортные для пассажиров мини-вокзалы.

Читайте также:
ледоколМаксим ЛиксутовТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Все мнения
О проекте