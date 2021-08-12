Ледокол-буксир построят в Москве в 2022 году

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Началось строительство ледокола-буксира, который появится в Москве в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в четверг, 12 августа.

В пресс-службе отметили, что специальное судно будет готовить реку для свободного курсирования зимой речных трамвайчиков. Кроме того он сможет оказывать помощь при ЧП на воде. Например, буксировать суда, перевозить грузы и спецперсонал и принимать участие в дежурствах.

— Речной транспорт Москвы будет регулярным и он не должен зависеть от погодных условий. Основная задача ледокола-буксира — готовить реку для судов зимой, чтобы речной транспорт работал как швейцарские часы: четко, точно и бесперебойно — при любой температуре, — приводятся слова руководителя департамента Максима Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Оперативно».

Он добавил, что ледокол сможет справиться с толщиной льда до 40 сантиметров. Максим Ликсутов напомнил, что уже в следующем году первые два речных маршрута свяжут несколько столичных районов и станут частью единой транспортной системы Москвы.

15 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые маршруты на электрических судах по Москве-реке запустят в 2022 году. В 2022–2023 годах в столице появятся два регулярных маршрута электрических речных судов. По ним будут курсировать 20 электрических речных трамвайчиков.

Он отметил, что трамваи должны ходить в том числе и зимой, поэтому у них должны быть предусмотрены конструкции для возможности прохождения по мелкому льду. Кроме того, необходимо построить комфортные для пассажиров мини-вокзалы.