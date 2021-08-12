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Шойгу заявил, что ситуация с экономикой 90-х годов в России не должна повториться

Полина Долганова

Экономика
Шойгу заявил, что ситуация с экономикой 90-х годов в России не должна повториться
Фото: Минобороны РФ

Тяжелая экономическая ситуация в 1990-х годах, с которой столкнулась Россия, не должна повториться. Стране необходимо поступательное развитие. Такое мнение выразил министр обороны Российский Федерации Сергей Шойгу.

— Дай бог, чтобы такое больше не повторилось. Для этого живем и работаем, — заявил он.

Шойгу напомнил, что он занимался партийной работой в 1990-х годах, когда экономика в России пребывала в состоянии стагнации, а доверие к власти заметно пропадало.

Глава Минобороны отметил, что с тех пор РФ очень сильно поменялась. Шойгу также выразил благодарность за то, что ему доверили возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму в такой период для развития страны.

Министр подытожил, что в настоящее время власти необходимо не только реализовать задуманные планы, но и сохранить то, что было сделано ранее. Поэтому ответственность за каждое политическое и экономическое решение возросла, передает ТАСС.

9 августа член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин и возглавившие федеральный список партии на предстоящих выборах депутатов Госдумы министр обороны России, член бюро высшего совета партии Сергей Шойгу, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров открыли федеральный штаб общественной поддержки «Единой России».

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