Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Соломатина оценила пользу варенья из мякоти арбуза

Виктория Сикерина

Общество
Диетолог Соломатина оценила пользу варенья из мякоти арбуза
Фото: АГН Москва

Консервированные арбузные корки и варенье из мякоти арбуза содержат низкое количество полезных микроэлементов. Из-за этого такие блюда стоит относить к лакомствам, а не к основному и сбалансированному приему пищи. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в четверг, 12 августа.

Специалист объяснила, что при температурной обработке бахчевые культуры теряют полезные свойства. Такой же процесс происходит при консервировании арбузных корок.

— При термической обработке в арбузе теряются полезные вещества. Это будет скорее сироп, который стоит воспринимать как обычное лакомство. Ровно такая же ситуация с солеными корками, — отметила диетолог.

При этом Елена Соломатина рассказала РИАМО, что чрезмерное употребление соли приводит к задержке влаги в организме и закупорке сосудов.

Эксперт объяснила, почему нельзя одновременно употреблять в пищу мясные продукты и бахчевые. Врач также порекомендовала снизить потребление бахчевых культур лицам, страдающим диабетом, и тем, кто имеет проблемы с лишним весом.

Читайте также:
арбузврачиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Все мнения
О проекте