Диетолог Соломатина оценила пользу варенья из мякоти арбуза

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Консервированные арбузные корки и варенье из мякоти арбуза содержат низкое количество полезных микроэлементов. Из-за этого такие блюда стоит относить к лакомствам, а не к основному и сбалансированному приему пищи. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в четверг, 12 августа.

Специалист объяснила, что при температурной обработке бахчевые культуры теряют полезные свойства. Такой же процесс происходит при консервировании арбузных корок.

— При термической обработке в арбузе теряются полезные вещества. Это будет скорее сироп, который стоит воспринимать как обычное лакомство. Ровно такая же ситуация с солеными корками, — отметила диетолог.

При этом Елена Соломатина рассказала РИАМО, что чрезмерное употребление соли приводит к задержке влаги в организме и закупорке сосудов.

Эксперт объяснила, почему нельзя одновременно употреблять в пищу мясные продукты и бахчевые. Врач также порекомендовала снизить потребление бахчевых культур лицам, страдающим диабетом, и тем, кто имеет проблемы с лишним весом.