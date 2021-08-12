Диетолог Соломатина объяснила, почему опасно есть вместе шашлык и арбуз

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Совместное употребление шашлыка и арбуза может вызвать тяжесть и дискомфорт в желудке. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист объяснила, что организм человека мясо переваривает долго, а бахчевые — быстро — из-за обилия жидкости. Однако сахар, содержащийся в арбузе, усваивается достаточно длительное время. Из-за этого глюкоза начинает одновременно перевариваться с мясными продуктами, что вызывает процесс брожения, а впоследствии — проблемы с пищеварением.

— Вот только мясо очень долго усваивается, особенно свинина и баранина. Арбузы и дыни, состоящие преимущественно из жидкости, усваиваются почти мгновенно, а вот сахар переваривается с мясом и начинает бродить в желудке, — пояснила Елена Соломатина.

По ее словам, арбузы и дыни не стоит есть и с другими продуктами питания. Как рассказал диетолог РИАМО, бахчевые — это отдельное блюдо, а не десерт или дополнение к основному приему пищи.

Также эксперт порекомендовала снизить потребление бахчевых культур лицам, страдающим диабетом, и тем, кто имеет проблемы с лишним весом.

Недавно главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о дневной норме потребления арбуза и дыни. Также она объяснила, кому опасно есть дыни и арбузы.