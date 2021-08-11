Главный диетолог Москвы объяснила, кому не надо есть дыни и арбузы

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, при каких заболеваниях не стоит употреблять дыни и арбузы.

— Арбуз и дыня не рекомендуются или разрешаются с осторожностью при: заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости, — сообщила она.

Врач добавила, что даже самый полезный продукт может быть небезопасным. И это зависит от качества, количества съеденного, условий выращивания и других факторов, передает РИА Новости.

Главный диетолог Москвы объяснила, почему нельзя есть зеленую часть арбуза. Вредные вещества, которые могут содержаться в арбузах и дынях, концентрируются возле корки.