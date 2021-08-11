Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главный диетолог Москвы объяснила, кому не надо есть дыни и арбузы

Юлия Курганова

Общество
Главный диетолог Москвы объяснила, кому не надо есть дыни и арбузы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, при каких заболеваниях не стоит употреблять дыни и арбузы.

— Арбуз и дыня не рекомендуются или разрешаются с осторожностью при: заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости, — сообщила она.

Врач добавила, что даже самый полезный продукт может быть небезопасным. И это зависит от качества, количества съеденного, условий выращивания и других факторов, передает РИА Новости.

Главный диетолог Москвы объяснила, почему нельзя есть зеленую часть арбуза. Вредные вещества, которые могут содержаться в арбузах и дынях, концентрируются возле корки.

Читайте также:
советыарбузы и дынидиетолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте