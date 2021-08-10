Главный диетолог Москвы объяснила, почему нельзя есть зеленую часть арбуза

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Вредные вещества, которые могут содержаться в арбузах и дынях, концентрируются возле корки. Это следует учесть при поедании бахчевых, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Эксперт уточнила, что речь идет о нитратах, вредных для здоровья. Употреблять зеленую часть арбузов и дынь не рекомендуется по этой причине.

Стародубова также порекомендовала выбирать плоды, которые можно съесть, не оставляя на следующий день. Разрезанные арбузы и дыни необходимо хранить только в холодильнике, закрыв пищевой пленкой, сообщает РИА Новости.

Арбузы и дыни стоит покупать в проверенных местах, также при их выборе стоит обращать внимание на звук и внешний вид, рассказала ветсанэксперт государственной станции по борьбе с болезнями животных СЗАО Ольга Березняк. Оптимальным местом для приобретения бахчевых являются магазины, ярмарки выходного дня или городские торговые точки. В них можно купить товары из Краснодара, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, а также Дагестана.

Потребление арбуза стоит ограничивать вне зависимости от наличия или отсутствия проблем с лишним весом. Желательно употреблять не более 400 граммов этой ягоды в день. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Щетинина. По ее словам, лучше всего разделить эту порцию на два приема пищи.