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Диетолог рассказала, сколько арбуза можно съедать в день без вреда для здоровья

Елизавета Короткова

Илья Ашуров

Общество
Диетолог рассказала, сколько арбуза можно съедать в день без вреда для здоровья
Фото: Pixabay

Потребление арбуза стоит ограничивать вне зависимости от наличия или отсутствия проблем с лишним весом. Желательно употреблять не более 400 граммов этой ягоды в день. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Щетинина.

По ее словам, лучше всего разделить эту порцию на два приема пищи.

— Важно помнить, что каждые 150 граммов арбуза — это три чайные ложки сахара. В течение дня здоровому человеку допустимо съедать пять–шесть таких ложек, — рассказала Щетинина.

Более подробный рассказ диетолога о пользе арбуза для организма человека можно прочитать в материале «ВМ».

В свою очередь нутрициолог Ирина Писарева рассказала, на что важно обращать внимание во время покупки арбузов и дынь, а также кому не стоит употреблять эти плоды. по ее словам, в первую очередь лучше всего приобретать эти продукты, когда наступает сезон их созревания в России, то есть в конце августа — начале сентября.

Также специалист посоветовала не отрезать его «шапочку» чужим ножом, как обычно делают на рынках. Так туда могут попасть микробы. Для того чтобы не получить пищевое отравление из-за нитратов, что могут находиться в арбузе, категорически запрещается кушать плод, от которого исходит кислый запах. Как объяснила нутрициолог, в таком продукте уже начались процессы микробиологической порчи.

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