Главный диетолог Москвы рассказала о дневной норме арбуза и дыни

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Арбуза и дыню можно съедать в день до 400-750 граммов, это 2-4 кусочка. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

— С учетом того, что арбуз и дыня имеют высокий гликемический индекс, рекомендуется съедать в день до 400-750 граммов этих продуктов. Это 2-4 кусочка. А также можно выпить одну порцию свежевыжатого сока в день, то есть три четверти стакана — 150 миллилитров, или 2-3 стакана в неделю, — рассказала она.

Специалист отметила, что арбуз содержит витамины А, С, группы В, РР, фолиевую кислоту, каротиноиды, ликопин; макро- и микроэлементы: марганец, фосфор, медь, калий, железо, натрий, магний, калий кальций, кобальт, йод, цинк, фтор и селен. В мякоти ягоды содержится ликопин, являющийся антиоксидантом, нейтрализующим действие вредных для организма свободных радикалов, противовоспалительным средством, снижающим риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также диетолог рассказала, что арбуз обладает мочегонным и антиоксидантным свойствами, снижает уровень холестерина и мочевой кислоты в крови, является профилактикой развития атеросклероза и онкологии, нормализует моторику кишечника.

Стародубова отметила, что польза дыни для организма обусловлена большим разнообразием состава. Она богата витаминами С, А, группы В, Е, фолиевой кислотой, бета-каротином, минеральными веществами, но не содержит ликопин. Дыня обладает антиоксидантным и мочегонным свойствами, снижает уровень холестерина и мочевой кислоты в крови, является профилактикой развития атеросклероза и онкологических заболеваний, благотворно влияет на нервную систему, улучшает настроение и нормализует работу кишечника, передает РИА Новости.

Главный диетолог Москвы объяснила, кому опасно есть дыни и арбузы. Их не рекомендуют или разрешают с осторожностью при заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете и индивидуальной непереносимости.