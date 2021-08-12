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Суд рассмотрит иски издательства «Эксмо» к Telegram и Apple о защите прав на электронные книги

Илья Ашуров

Происшествия
Суд рассмотрит иски издательства «Эксмо» к Telegram и Apple о защите прав на электронные книги
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский городской суд рассмотрит иск издательства «Эксмо» к Telegram и Apple. Об этом «Вечерней Москве» сообщили пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.

По словам Лазарева, издательство «Эксмо» подало иск к Telegram Messenger Network и Apple Inc о защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет.

Помимо этого, определением судьи Мосгорсуда удовлетворено заявление ООО «Издательство «Эксмо» о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских на литературные произведения «Ни Сы» автора Джен Синсеро и «Мара и морок» автора Лии Арден, размещенные на страницах мобильного приложения Telegram.

На данный момент суд не приступил к рассмотрению иска по существу.

15 мая Лоза подал в Мосгорсуд иск к Первому каналу с требованием запретить трансляцию одной из своих песен на шоу «Голос». По данным СМИ, речь идет о композиции «Плот». Также пресса утверждает, что певец требует взыскать с телеканала компенсацию — четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион за моральный вред.

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