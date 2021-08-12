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Центр «Моя карьера» проведет онлайн-тренинги по трудоустройству

Анастасия Колоскова

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Центр «Моя карьера» проведет онлайн-тренинги по трудоустройству
Фото: Pexels

В августе центр «Моя карьера» проведет онлайн-тренинги по трудоустройству. Они будут посвящены подготовке к встрече с работодателем, способам справиться с волнением и произвести хорошее впечатление.

Так, вебинар на тему «Деловой этикет» пройдет 17 августа в 14:00.

20 августа в 10:00 состоится онлайн-тренинг «Как составить продающее резюме» — специалисты научат смотреть на себя глазами кадровой службы.

Подготовиться к встрече с работодателем тренеры центра помогут на вебинаре «Собеседование», который стартует 24 августа в 14:00.

Обучиться науке эффективного использования времени все желающие смогут на онлайн-тренинге «Тайм-менеджмент». Первая его часть «Расстановка приоритетов» состоится в 10:00 23 августа, а вторая — «Планирование» — в это же время 26 августа.

Вебинар «Microsoft Word. Начальный уровень» будет посвящен основным навыкам работы с компьютером. Программа включает четыре занятия. Они пройдут 18, 20, 24 и 25 августа в 10:00.

На тренинге 31 августа в 14:00 эксперты дадут рекомендацию по освоению навыка постановки и достижения целей.

В центре отметили, что количество мест на онлайн-тренингах ограничено, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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